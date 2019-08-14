أوضحت مصادر في حركة حماس، لـ"الأخبار"، أن "التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة أخيراً حول العمليات على حدود غزة أظهرت أن العمليات الثلاث الأخيرة نفّذها أفراد من الجناح العسكري للحركة بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من القيادة العسكرية والسياسية للحركة".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل عيد الأضحى مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول العمليات التي نُفذت، وهو ما ردت عليه الحركة بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد، وأن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها بسبب استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حماس للأخبار: العمليات الأخيرة في غزة تمت بتخطيط ذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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