مصادر حماس للأخبار: العمليات الأخيرة في غزة تمت بتخطيط ذاتي

أوضحت مصادر في ​حركة حماس​، لـ"الأخبار"، أن "التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة أخيراً حول العمليات على حدود غزة أظهرت أن العمليات الثلاث الأخيرة نفّذها أفراد من الجناح العسكري للحركة بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من ​القيادة​ العسكرية والسياسية للحركة".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل ​عيد الأضحى​ مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول العمليات التي نُفذت، وهو ما ردت عليه الحركة بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد، وأن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها بسبب استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب".