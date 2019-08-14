وزير خارجية باكستان طالب باجتماع مجلس الامن لمناقشة اجراءات الهند بكشمير

طالب وزير خارجية ​باكستان​، ​شاه محمود قريشي​ بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة ​الهند​ية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو و​كشمير​". واشار وزير الخارجية الباكستاني الى ان الهند تسعى من جانب واحد لتغيير الهيكل الديمغرافي لهذه الأرض، وتنتهك الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في ​تقرير​ المصير". وطالب وزير الخارجية السماح لممثل عن ​حكومة​ باكستان بالمشاركة في اجتماع مجلس الأمن.

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