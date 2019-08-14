الشرق الأوسط:بوصعب سعى لأن يكون للغريب كلمة في جلسة الحكومة ومسعاه رفض

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ الذي شارك في لقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالوزير ​صالح الغريب​ قبل التئام ​مجلس الوزراء​، حاول تهيئة الأجواء إفساحاً في المجال أمام الغريب ليكون له كلمة مختصرة بعد الكلمة التي افتتح بها رئيس الجمهورية الجلسة"، مشيرة الى أن "بوصعب سعى إلى جس نبض الوزير ​أكرم شهيب​ لعله يحصل على موافقته، لكنه عارض مسعاه بقوة، مؤكداً له بأن الاتفاق الذي أُبرم لتأمين انعقاد الجلسة حصر الكلام بالرئيس. كما أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بادر إلى التدخّل؛ ما أدى إلى تفويت الفرصة على الغريب ليكون له كلمة بعد عون".

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