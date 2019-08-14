شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: شباب الجماعة تمرد على القيادات بالخارج وستتوالى فضائحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك عدد كبير من شباب الجماعة الإرهابية الهارب فى الخارج، تمرد بشكل كبير على قياداتهم، نظرا للأزمات الأخيرة والتى على رأسها السرقات، وأن الشباب أصبح لا يثق حاليا فى القيادات التى تسيطر على الجماعة الإرهابية، بالإضافة أن بداية فضح القيادات تمت من خلال التسريبات التى نشرها عدد كبير من الشباب فى الخارج ، ليفضحوا ويبينوا صورة القيادات أمام الرأى العام كله.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح له، أن خلال الأيام المقبلة، ستشهد المزيد من الانشقاقات الداخلية ، وأن الشباب سيكشف مزيد من الفضائح عن قيادات الإخوان وسرقاتهم ونهبهم خلال الفترة الماضية، لافتا ان الملف لم يتم إغلاقه فى الفترة الحالية، بل سيتوسع بشكل كبير للغاية خلال الأيام المقبلة.