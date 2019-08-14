شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": الحكومة نجحت فى الخروج بموسم حج متميز وآمن للحجيج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الحكومة ممثلة فى الوزارات والهيئات المعنيه بالحج نجحت فى خطتها من أجل الوصول لموسم حج متميز، قائلا: "اللجنه عقدت اجتماع مع الجهات المعنية خلال موسم الحج واستعرضت خطتهم.. وما وجدناه من نتائج يؤكد أنهم صدقوا فيما وعدوا".

ولفت إلى أن موسم الحج حتى الآن جاء بشكل آمن ومتميز والذى تكلل بجهود الوزارات المعنيه بالحج وفق توجيهات السياسه المصريه،موضحا أن المملكة العربية السعودية أيضا، قيادة وحكومة وشعبا، نجحت فى الخروج بتنظيم جيد للموسم، مؤكدا أن هناك تطويرا وتحديثا شاملا لكل الأماكن المتعلقة باداء مناسك الحج، والتوسعات غير المسبوقة داخل الحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة.

وأوضح أن اللجنة سيكون لها اجتماع مع الجهات المعنيه بالحج بعد عودة الحجاج المصريين كاملين لتقديم الشكر على هذا الأداء المتميز، والتأكيد على مواصلة ذلك كل عام.