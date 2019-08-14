كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية بلجيكية تستخدام الـ"درون" في نقل الدم من المستشفيات لحالات الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل الإعلام البلجيكية، أن شبكة جديدة من الطائرات بدون طيار سوف تعمل، بين 21 مستشفى فى منطقة أنتويرب اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة جازيت فان أنتويرب فى تقريرها، أنه سيتم استخدام شبكة الطائرات بدون طيار "الدرون" لنقل الدم والأنسجة والأدوية والعينات من مستشفى إلى آخر .

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على الرغم من أن خدمة النقل لن تعمل فى البداية إلا مرة واحدة فى الأسبوع، فى حالة الطوارئ ، إلا أنه من المتوقع أن تصبح الطائرات بدون طيار متاحة للاستخدام الفورى.

ومن المقرر أن تطير هذه الطائرات بدون طيار على إرتفاع يصل إلى 150 مترًا فى الهواء ، بواسطة فريق من عشرة أشخاص فى أنتويرب من مركز التحكم التابع لمستشفى Sint-Paulusplaats فى أنتويرب.

تأتى هذه الشبكة كجزء من الجهود التى تبذلها الحكومة البلجيكية لتحسين كفاءة المستشفيات البلجيكية وقدرتها على التخصص فى الخدمات المختلفة.