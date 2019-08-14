كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة بالورود في جنوة بإيطاليا تأبينا لضحايا حادث انهيار جسر موراندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عشرات المواطنين فى إيطاليا فى وقفة بالورود على الجسر المعروف بـ"موراندى"، تأبينا لضحايا حادث انهياره الأليم، والذى راح ضحيته 43 شخصا، وتسبب انهيار الجسر إرباكا كبيرا فى حركة المرور بالمدينة الإيطالية، سواء لمن يريدون الذهاب إلى الميناء، أو من يقصدون الجنوب متجهين صوب فرنسا.

وفى فبراير الماضى، بدأت أشغال هدم جسر "موراندى" بالكامل، والذى أدى انهياره إلى وقوع عشرات السيارات من ارتفاع يصل إلى خمسين مترا، وسيقام جسر جديد فى الموقع نفسه.

وبدأت حكومة الائتلاف اليمينية فى إيطاليا، فى تشييد الجسر فى أقرب وقت ممكن.