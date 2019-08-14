كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حرائق هائلة بغابات جزيرة إيفيا في اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة مدمرا مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية لتخلى السلطات قريتين ربما تكونان فى مسار النيران.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن أكثر من 120 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران بمساعدة الطائرات، مشيرة إلى أن سحب الدخان غطت العاصمة أثينا البعيدة بمسافة 110 كيلو مترات، ولم ترد تقارير تفيد وجود ضحايا جراء الحرائق التى تشتعل أيضا فى أربعة مناطق أخرى بالبلاد.

يذكر أن اليونان توجه حرائق الغابات خلال شهور الصيف الجافة، وأسفرت حرائق الغابات العام الماضى عن مصرع 100 شخص بقرية "ماتي" الساحلية.