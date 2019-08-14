حادث لطائرة ركاب نرويجية فى مطار لندن

اصطدمت طائرة ركاب نرويجية على متنها 300 شخص بسياج بمطار "جاتويك" في لندن، حسبما أفادت صحيفة الديلى ميل البريطانية. وقالت الصحيفة إن ركاب طائرة "بوينغ-787" التي كانت بصدد الإقلاع في رحلة تربط لندن بنيويورك، لم يصابوا بأذى جراء الحادث، لكنه ألحق بعض الأضرار بالطائرة التي تم قطرها إلى مكان آخر على الفور، واضطر ركابها إلى الانتظار حتى توفير طائرة أخرى لهم.

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