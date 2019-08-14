"نيويورك تايمز" تخفض الدرجة الوظيفية لأحد محرريها بسبب تغريدات عنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

خفضت صحيفة نيويورك تايمز الدرجة الوظيفية لأحد محرريها، بسبب تغريدتين اعتبرتهما مثيرتين للجدل.

وأعفت الصحيفة محرر شؤون العاصمة واشنطن، جوناثان وايسمان، من مهمة تغطية أخبار الكونجرس ، وقالت إنه لن يكون ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت التغريدتان تحتويان على تلميحات عنصرية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن وايسمان التقى مع مدير التحرير التنفيذي دين باكويت ، واعتذر عن تغريداته.