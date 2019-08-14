محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ليل الثلاثاء/الأربعاء أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، شهد استنفارا بعد مقتل عنصر في جماعة "عصبة الأنصار".
وأضافت أن مقتل محمد توفيق لطفي الملقب بـ "أبو جندل" أدى إلى استنفار لدى جماعة عصبة الأنصار وبعض الجماعات الإسلامية.
وأضافت أن مسلحا أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان بعد مقتل أحد عناصر "عصبة الأنصار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.