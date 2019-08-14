مزارع يقتل شقيقه بسبب كثرة شكاوي الأهالي من سوء سلوكه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أقدم مزارع، مساء الثلاثاء، على قتل شقيقه بطعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه، لقيامه بالاشتباك معهم في مشاكل متعددة بمركز دشنا شمال محافظة قنا، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع عبدالرؤوف.م.ع، 32 عامًا، مقيم قرية أبودياب بمركز دشنا، بطلقات نافذة من سلاح أبيض في أنحاء متعددة من جسده.
وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، أإن المجني عليه قتل على يد شقيقه إدريس، 41 عامًا، إثر قيام الأهالي بالشكوى منه، نظرًا لافتعال العديد من المشكلات معهم، ليقوم الأخير بنهر شقيقه لعدم افتعال مشاكل، مما أدى إلى طعنه بسلاح أبيض، لتأديبه، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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