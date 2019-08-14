محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ):
أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة بمدينة الخليل باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، بعد إغلاق استمر 20 عاما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أبو سنينة - في بيان صحفي - أن إعادة فتحه سيتم الخميس المقبل، وذلك بفعل الجهود الحثيثة التي بذلتها بلدية ومحافظة الخليل، والارتباط المدني والعسكري.
وشدد على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة في قلب الخليل، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مثمنا صمود الفلسطينيين في تلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق 20 عامًا.. إعادة فتح شارع تل الرميدة في الخليل غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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