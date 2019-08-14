عودة جميع العمليات في مطار البحرين بعد إغلاق مؤقت

أعلنت شركة مطار البحرين عودة جميع العمليات في مطار البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى مملكة البحرين مساء الثلاثاء.
وكان المدرج قد أغلق لمدة ساعة تقريبا كإجراء وقائي حفاظا على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين مما تسبب في تحويل عدد 6 رحلات ه منها إلى مطارالدمام، وواحدة إلى مطار دولة الكويت.
وفي ذات السياق أعلنت شركة مطار البحرين الدولي أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات لازمة وضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.
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