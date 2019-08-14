لقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار إلى انهيار عدد منالمنازل، إذ تأثرت 10 قرى بالفيضانات التي بدأت منذ ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.
وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية
وأعلن مسؤول نقابي سوداني أن مياه الفيضانات غطت قرابة 4 آلاف فدان من القطن والذرة، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.
وسيرت حكومة ولاية البحر الأحمر قافلة للدعم الإنساني للمتأثرين بالفيضانات. وأكد مسؤول أمني تسخير إمكانيات الدفاع المدني لتقديم العون اللازم للمتأثرين بالفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 9 أشخاص وغرق 4 آلاف فدان في سيول بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.