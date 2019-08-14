احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت شركة مطار البحرين عودة جميع العمليات في مطار البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى مملكة البحرين مساء الثلاثاء.
وكان المدرج قد أغلق لمدة ساعة تقريباً عند الساعة 04:27 (بالتوقيت المحلي) مساء الثلاثاء كإجراء وقائي حفاظاً على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين، مما تسبب في تحويل 6 رحلات، 5 منها إلى مطار الدمام في السعودية، وواحدة إلى مطار الكويت، حسب ما جاء على وكالة الأنباء البحرينية.
وفي ذات السياق، أعلنت شركة مطار البحرين الدولي أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات ضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق مؤقت.. عودة الملاحة بمطار البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.