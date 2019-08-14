بعد إغلاق مؤقت.. عودة الملاحة بمطار البحرين

أعلنت شركة مطار البحرين عودة جميع العمليات في مطار البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى مملكة البحرين مساء الثلاثاء.

وكان المدرج قد أغلق لمدة ساعة تقريباً عند الساعة 04:27 (بالتوقيت المحلي) مساء الثلاثاء كإجراء وقائي حفاظاً على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين، مما تسبب في تحويل 6 رحلات، 5 منها إلى مطار الدمام في السعودية، وواحدة إلى مطار الكويت، حسب ما جاء على وكالة الأنباء البحرينية.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مطار البحرين الدولي أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات ضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.