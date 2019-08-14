ترامب يهدد مجددا بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن بلاده ستنسحب من منظمة التجارة العالمية إذا اضطرت لذلك، ولم تتحسن الظروف.
وقال ترامب، مساء أمس الثلاثاء، خلال كلمة أمام حشد في بنسلفانيا “سنغادر إذا اضطررنا إلى ذلك”، مضيفا “نعلم أنهم يضغطون علينا منذ سنوات، لكن هذا لن يحد مجددا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها ترامب تهديدات بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن بلاده تعامل بطريقة غير عادلة.
وفي العام الماضي، قال ترامب في تصريحات إن “نظمة التجارة العالمية قد أسست “لإفادة الجميع، فيما عدا نحن”، مضيفا: “نحن نخسر تقريبا جميع الدعاوى التي رفعناها في منظمة التجارة العالمية”.
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