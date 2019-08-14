تطوان.. مصرع شخص في ثاني أيام العيد بعد سقوطه من سطح بيته

لقي شخص، اليوم الثلاثاء، بتطوان، مصرعه فورا بعدما سقط من سطح بيته المتواجد بحي الباريو.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الهالك متزوج، كان يهم بنشر الملابس على حبل الغسيل في سطح منزله، قبل أن يسقط بطريقة مفاجئة من علو مرتفع، ما تسبب له في جروح وكسور خطيرة فارق على إثرها الحياة فورا.

وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموت بمستشفى سانية الرمل، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته.