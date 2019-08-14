إذاعة فرنسية: لوران بلان يعتذر عن تدريب المنتخب المغربي

رفض المدرب الفرنسي، لوران بلان، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفريق باريس سان جيرمان، تدريب المنتخب المغربي للعبة، وخلافة مواطنه هيرفي رونار، وذلك بعد أيام من لقاءه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحسب إذاعة ” إر إم سي” الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، فإن المدرب الفرنسي، أخطر فوزي لقجع، بقراره، وقدم له اعتذارا عن تدريب المنتخب المغربي.

ولم تكشف الإذاعة عن أسباب هذا القرار، على الرغم من أن إسم بلان غير وارد في خيارات أي نادي من الأندية الأوروبية.

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وكان بلان، قد التقى بداية الأسبوع الماضي، مع فوزي لقجع في المغرب، وعرض عليه مقترحه من أجل الاشراف على المنتخب الوطني.

وبعد هذا القرار، يظل البوسني وحيد خليلوويتش، هو الأوفر حظا لتدريب زملاء حكيم زياش.

وكان لقجع، قد أخبر أعضاء المكتب المديري للجامعة، الأسبوع الماضي، بأنه سيعلن عن اسم الربان الجديد لسفينة المنتخب، الأسبوع الجاري.