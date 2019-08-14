بسبب هدف ستيرلينغ.. تعديل في قانون “الفار” الخاص بالتسلل

أيمن عنبر – صحفي متدرب

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية،صباح اليوم الثلاثاء، أنه لم يعد من المسموحً لحكام الفيديو بالتدخل بتاتا في حالات التسلل، والتخلي عن هذه الخدمة والاكتفاء بها فقط في الحالات التي تثير الاحتجاج بعد تجربة لتقنية الفيديو خلال الجولة الأولى من الدوري الإجليزي الممتاز.

وجاء هذا القرار بعد إلغاء هدف لمانشستر سيتي، لكون رحيم ستيرلينغ كان متسللًا ببعض ملليمترات فقط، في لقطة أثارت الجدل واتهم بسببها المدرب الإسباني بيب غوارديولا التقنية بأنها تقتل متعة كرة القدم.

ورغم كون خبراء التحكيم في إنجلترا أكدوا صحة كل الحالات التي تدخل خلالها حكم الفيديو في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن نسبة كبيرة من الجماهير تعتقد أيضا أن الأمر مضر لمتعة كرة القدم ويزيد الضغط على اللاعبين.

وما زال حكم الفيديو يثير الجدل في العالم، بينما سيشهد تغييرات مهمة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأيام المقبلة من أجل المتعة الكروية.