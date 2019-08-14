خطوة مثيرة.. سجناء سعوديون يؤدون فريضة الحج لأوّل مرة!

في خطوة بارزة ولافتة، أدّى سجناء سعوديون مناسك الحج هذا العام بشكل طبيعي، من دون أي قيود ظاهرة على حريتهم وتنقلاتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة إصلاحية ضمن برنامج “ثقة”، نظمتها المديرية العامة للسجون، واستفاد منها 50 سجيناً يرافقهم 32 فرداً من ذويهم.

وتسعى هذه الحملة لإعادة تأهيل السجين قبل عودته إلى المجتمع من خلال أنشطة نوعية في أجنحة مخصصة، وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامجه الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلاً عن مساعدة المستفيد في الحصول على عمل أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب خارج السجن.

ولا يمكن تمييز مقر الحملة عن مقرات الحجيج التقليدية، حيث أن السجناء لا يرتدون ملابس السجن، كما أنه لا يمكن تمييزهم عن ضباط مديرية السجون المصاحبين لهم.

ويتضمن برنامج الحج مجموعة من الأنشطة الدعوية والثقافية والترفيهية، التي تستهدف الترويح عن السجين، فضلاً عن نشر الوعي الديني عن طريق حلقات القرآن ودروس العلم الشرعي.