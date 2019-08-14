“كلاسيكو” خارج المستطيل الأخضر.. البارصا والريال في صراع من أجل نيمار – فيديو

احتدم التنافس في الأيام القليلة الماضية بين قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وغريمه برشلونة، من أجل ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم ريال مدريد عرضا رسميا لباريس سان جيرمان الذي يلعب في صفوفه نيمار، قيمته 100 مليون جنيه استرليني، بالإضافة لأحد لاعبي الفريق وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، التي أكدت أن مسؤولي الملكي عرضوا على صاحب 27 عاما، 700 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

ويجد الريال منافسة قوية من غريمه البارصا، الذي يرغب في استعادة خدمات نجمه البرازيلي بعدما غادره قبل موسمين صوب العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت مجموعة من التقارير الإعلامية الفرنسية والإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن بطل الدوري الإسباني اقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان قيمته 80 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبه البرازيلي فيليب كوتينهو من أجل الظفر لخدمات نيمار.

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كما أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ليونيل ميسي نجم “البلاوغرانا”، اتصل بنيمار لاقناعه بالعودة إلى “الكامب نو”، و حثه على العدول عن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، قادما من برشلونة الذي أمضى معه أربع سنوات، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكطلوني.