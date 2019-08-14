شخبوط بن نهيان يشيد ببسالة جنود الإمارات في الحد الجنوبي للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ببسالة الجنود التابعين للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك في الحد الجنوبي للسعودية.
وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة".
وأضاف "مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدان".
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