بيل يسير على خطى مودريتش ويحبط انتقال نيمار إلى ريال مدريد

يقف الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، حائلا أمام انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الفريق الملكي في الصيف الحالي.

ويرتبط اسم ريال مدريد بالتعاقد مع النجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الأخير في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية في أسرع وقت ممكن.

ومن بين الخيارات المطروحة لإتمام الصفقة أن يحصل النادي الباريسي على خدمات جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز بالإضافة إلى مقابل مادي قيمته 100 مليون يورو في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها نيمار إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن اللاعب الويلزي رفض الدخول في تلك الصفقة، معتبرا أن النادي يسيء التعامل معه في الفترة الأخيرة، رغم الإنجازات التي أسهم في تحقيقها.

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ويرغب ريال مدريد في التخلص من بيل بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الراتب المرتفع الذي يتقاضاه في الوقت الحالي، والذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو سنويا.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا ينوي الاعتماد على اللاعب الويلزي في الموسم المقبل، وهو ما صرح به في وقت سابق.

ويرفض الجناح الويلزي الدخول في الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان، وهو ما يهدد انتقال نيمار إلى ريال مدريد، خاصة في ظل تحركات الغريم التقليدي برشلونة المستمرة لضمه.

ولم يكن بيل أول لاعب يرفض الدخول في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث كان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، أول من رفض هذا الأمر، بعدما عرضه النادي الملكي على نظيره الباريسي بالإضافة إلى 120 مليون يورو.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في الحصول على مقابل مادي نظير الاستغناء عن نيمار، إلا أن نادي العاصمة الإسبانية يفضل الزج ببعض اللاعبين للتقليل من المبلغ المالي المدفوع.