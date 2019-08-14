مليشيا الحوثي تهاجم "يافع" اليمنية وسط خسائر الانقلابيين

هاجم مسلحون بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الثلاثاء، منطقة يافع جنوبي اليمن، فيما أحبط الجيش الوطني هجوماً شنه الانقلابيون على مواقع بمحافظة حجة.



وقال مصدر عسكري بالمقاومة الجنوبية لـ"العين الإخبارية" إن 7 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في أعقاب هجوم مباغت استهدف التوغل في المناطق الشمالية الشرقية لمديرية الحد بيافع شرقي محافظة لحج.

وقصفت مدفعية مليشيا الحوثي قرى "السر" أولى بلدات يافع المتاخمة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، غير أن قوات قبلية وأخرى للحزام الأمني تصدت لهم وعززت "جبل العر" ومنطقة المواجهات، ما أدى لتكبد الانقلابيين 7 قتلى وإصابة آخرين.

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وفي جبهة أخرى، كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي على مواقعه شرق مديرية حيران في محافظة حجة، ما أسفر عن تكبدها خسائر بشرية فادحة.



وحسب الجيش اليمني، خلفت المعارك التي شهدتها حيران شمال غرب حجة العديد من القتلى والجرحى بصفوف المليشيا الحوثية، فيما استعادت وحدات الجيش أسلحة متنوعة.

وفي معقل الانقلابيين بصعدة شمالي البلاد، واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية واستهدفت آلية عسكرية حوثية كانت تتمركز في بلدة "الغول" المحيطة بمركز كتاف.

كما استهدف التحالف تجمعاً حوثياً في ذات البلدة، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، تزامناً مع اشتباكات وقصف مدفعي متبادل تشنه وحدات الجيش اليمني، بهدف التقدم صوب مركز مديرية كتاف شرق صعدة.

وتتكبد مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل شبه يومي، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش والمقاومة وتحالف دعم الشرعية، وذلك في عدة جبهات قتالية شمالي وجنوبي اليمن.