رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بجهود السعودية الجبارة في خدمة الحجيج (فيديو)

أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجيج.
وقال رئيس المجلس الأمة، رزوق الغانم، إنه لا يوجد دولة في العالم يمكنها أن تقدم للحجاج ما تقدمه المملكة العربية السعودية.
كما أشاد الغانم بالملك سلمان وبمواقفه، وأكد أنه عندما كان أميراً للرياض أثناء الغزو العراقي للكويت، حوّل مبنى الإمارة إلى غرفة عمليات لا يخرج منها إلاّ يوم الجمعة.
وأكد، في لقاء متلفز، أن السعودية هي العمود الفقري لاستقرار هذه المنطقة ومن يريد بها شراً فهو يريد للمنطقة كلها الشر.
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