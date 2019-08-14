النفط العراقية: مصفاة "الصمود" تعمل بكامل طاقتها

قالت وزارة النفط العراقية إن مصفاة الصمود في بيجي تعمل بطاقتها المقررة بعد السيطرة على حريق في منطقة حشائش بمحيطها، وفق وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ونقل البيان عن مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن، قوله:“سيطرنا في مدة وجيزة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى الصمود في بيجي بسبب سقوط عمود كهربائي على أرض زراعية متروكة بفعل الرياح“.

وأضاف:“الحريق كان خارج المصفى ولم يؤثر على إنتاجه“.