شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 10 «دواعش» وأسر 5 آخرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب العراقية أمس (الثلاثاء) مقتل 10 إرهابيين من تنظيم «داعش» والقبض على 5 آخرين في عملية إنزال نفذته قوات مكافحة الإرهاب العراقية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية أمس وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تأتي في إطار عملياتنا المستمرة في تعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عمليات إنزال في صحراء الأنبار، مؤكداً أن العملية جرت في منطقة الرطبة ووادي حوران وأسفرت عن مقتل 10 إرهابيين من بينهم اثنان يرتديان أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين.

Advertisements

وأشار المسؤول إلى أن العملية العسكرية دمرت آليات لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية متعددة.

من جهة أخرى، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي أمس الأول (الإثنين)، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة وذلك تعقيباً على انفجار مخزن للعتاد العسكري بمعسكر «صقر» التابع للحشد الشعبي والواقع بمنطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 شخصا.

وطالب الكعبي في بيان له بإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة المنتشرة في المدن، ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن، مشيراً إلى أن تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطنين، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم.