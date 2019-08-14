اليوم الأربعاء بدء عودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الموجز
قال وزير الموارد المائية والرى، ورئيس بعثة الحج أن أول رحلات عودة الحجاج من الأراضى ستكون اليوم الأربعاء 14 أغسطس،وستكون عودة أول فوج من حجاج السياحة طيران من مطار جدة إلى القاهرة،
على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج المستوى البرى منتصف الأسبوع المقبل.و تنتهى رحلات العودة الخميس 5 سبتمر.
من جهته، أشار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية إلى أنه سيتقدم فور عودته إلى مصر بتقرير كامل لرئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء مناسك الحج عن الموسم وأداء البعثات النوعية فى تنظيم البرامج،
موضحا أن تقريره سيشمل الإيجابيات والسلبيات التى مر بها الموسم، ويشمل توصياته لضمان خلو المواسم المقبلة من السلبيات المتكررة.
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