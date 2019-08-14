جريح نتيجة اصطدام دراجة بصهريج متوقف على طريق الهرمل الضنية

اصيب شخص بجروح نتيجة اصطدام ​دراجة نارية​ بصهريج مياه متوقف إلى جانب الطريق في محلة راس المال على طريق الهرمل- ​الضنية​، وتم نقله المستشفى.

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