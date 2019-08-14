النشرة: إستنفار عسكري في منطقة تعمير عين الحلوة بعد مقتل ناشط اسلامي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "حالة استنفار عسكري في منطقة تعمير ​عين الحلوة​، اثر مقتل الناشط الإسلامي المقرب من "​عصبة الانصار الاسلامية​" "م،ط" الملقب "ابو جندل"، فيما لوحظ حركة نزوح من حي الطوارئ مرورا بخط السكة وصولاً إلى حاجز ​الجيش​ تحسباً لإي تطور امني".

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