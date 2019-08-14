اشارت أوساط مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية إلى أن "​الحكومة​ ستكون أمام مرحلة كل جلسة اختبار وذلك سيكون أولاً لرصد صلابة الأرضية التي انطلقت منها "صلحة البساتين" وإذا كانت مجرّد "وقت مستقطع" لتقطيع الوقت والانحناء أمام عاصفة الغضب الأميركي والمخاطر المالية ما سيعني استئناف مساعي ليّ ذراع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في حلبات أخرى بينها ​التعيينات​ عبر اقتطاع حصةٍ لخصومه في البيت الدرزي، وثانياً لتأكيد مدى جدية الطبقة السياسية في السعي إلى تطبيق إعلان نيات المضي بالإصلاحات وإنجاز سلّة من التعيينات الضرورية العالقة وبعضها مرتبط بانطلاق المسار التنفيذي ل​مؤتمر سيدر​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط لـ"الراي": الحكومة ستكون أمام مرحلة كل جلسة اختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.