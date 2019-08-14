"البوليساريو" تهدد بالرد على تأهيل المغرب لمعبر الكركرات الحدودي

هددت "جبهة البوليساريو" بـ"الرد بحزم ضد إطلاق السلطات ​المغرب​ية مخططا تنمويا لتأهيل معبر الكركرات الحدودي، جنوب المغرب"، مشيرةً إلى "إنها تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة".

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