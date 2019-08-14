ذا ديلي ميل: طائرة ركاب نرويجية تصطدم بسياج بمطار "غاتويك" في لندن

أفادت صحيفة "ذا ​ديلي ميل​" البريطانية بأن "​طائرة​ ركاب نرويجية على متنها 300 شخص اصطدمت بسياج بمطار "غاتويك" في لندن"، مشيرةً إلى أن "ركاب طائرة "بوينغ-787" التي كانت بصدد الإقلاع في رحلة تربط لندن ب​نيويورك​، لم يصابوا بأذى جراء الحادث، لكنه ألحق بعض الأضرار بالطائرة التي تم قطرها إلى مكان آخر على الفور، واضطر ركابها إلى الانتظار حتى توفير طائرة أخرى لهم".

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