ديلي ستار: إيران أقامت معسكرات لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "طهران أقامت 14 معسكرا في البلاد لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية"، مشيرةً إلى أن "الكشف عن هذا المخطط يأتي في وقت يزداد فيه التوتر بين إيران ودول غربية، بسبب أزمة الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران".
ولفتت إلى أن "ناشطي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة نشروا خريطة للمعسكرات داخل إيران"، مشيرةً إلى أن "8 من هذه المعسكرات، تقع في العاصمة طهران، إلى جانب قاعدة في جزيرة قشم على مقربة من مضيق هرمز، فيما تتوزع المعسكرات الأخرى في مناطق الأحواز وعبادان وخراسان أما مقر قيادة هذه القوات فيقع في قاعدة "الإمام علي"، شمالي العاصمة طهران".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه القاعدة العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى 10 هكتارات، وتخضع لإشراف الحرس الثوري الإيراني" ورجحت "أن هؤلاء الإيرانيين قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، وأنهم ربما يتدربون على تنفيذ اعتداءات داخل الولايات المتحدة ودول أوروبية".
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