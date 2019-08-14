ديلي ستار: إيران أقامت معسكرات لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "​طهران​ أقامت 14 معسكرا في البلاد لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية"، مشيرةً إلى أن "الكشف عن هذا المخطط يأتي في وقت يزداد فيه التوتر بين ​إيران​ ودول غربية، بسبب أزمة ​الاتفاق النووي​ الذي انسحبت منه ​واشنطن​ وأعادت فرض ​عقوبات​ صارمة على طهران".

ولفتت إلى أن "ناشطي منظمة ​مجاهدي خلق​ الإيرانية المعارضة نشروا خريطة للمعسكرات داخل إيران"، مشيرةً إلى أن "8 من هذه المعسكرات، تقع في العاصمة طهران، إلى جانب قاعدة في جزيرة قشم على مقربة من ​مضيق هرمز​، فيما تتوزع المعسكرات الأخرى في مناطق الأحواز وعبادان و​خراسان​ أما مقر قيادة هذه ​القوات​ فيقع في قاعدة "الإمام علي"، شمالي العاصمة طهران".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه ​القاعدة​ العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى 10 هكتارات، وتخضع لإشراف ​الحرس الثوري الإيراني​" ورجحت "أن هؤلاء الإيرانيين قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت عددا من ناقلات ​النفط​ في مضيق هرمز، وأنهم ربما يتدربون على تنفيذ اعتداءات داخل ​الولايات المتحدة​ ودول أوروبية".