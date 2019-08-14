شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: قانون نقابة الصحفيين لم يعد ملائم للعصر الحالى ولا يصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قانون نقابة الصحفيين لم يعد ملائم للعصر الحالى ولا يصلح، مضيفا أن الفترة الحالية شهدت متغيرات كثيرة تتطلب إعادة بناء القانون بالكامل.

وشدد علم الدين فى تصريحات له، على ضرورة استيعاب الأشكال الصحفية الجديدة مثل الصحافة الالكترونية والتخصيصات الجديدة بالصحافة المرتبطة بالحاسبات الالكترونية و تحميل البيانات،موضحا أن شروط القيد تحتاج الى التعديل بحيث يكون هناك معايير قومية شاملة ليس لها علاقة بالمجلس الحالى للنقابة وتعتمد على جهة صحفية خارجية.

وطالب بتغيير القانون بما يلائم العصر، مشيرا إلى أن كثير من مواد القانون تحتاج لتغيير وخاصة أنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الإلكترونيين فى حاجة لتغيير القانون لأنه لا يسمح بقيدهم فى جداول النقابة.