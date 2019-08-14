زاهي حواس يروج للسياحة المصرية من أشهر ميادين أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
يُلقي الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، محاضرتين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء السفارة المصرية السفير هشام النقيب، القنصل العام، وممثلي "مصر للطيران" والعديد من المثقفين والسياسيين والأثرين من متحف المتروبوليتان.
يبدأ الحفل الأول الساعة 3 ظهرًا، ويُقام الآخر في الساعة 8:30، وسيتم تصوير "حواس"، وهو في مظهره الشهير مرتديًا "البرنيطة"، لتشجيع السياحة المصرية.
وزينت صور "حواس"، أشهر ميادين العالم وهو ميدان التايم بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وستستمر لمده شهر وتظهر الصورة كل دقيقتين وأسفلها دعوة من "زاهي حواس" لزياره مصر.
وأشادت وزيره السياحة، بجهود "حواس"، ووجهت بنشر الصور على السوشيال ميديا الخاصة بالوزارة.
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