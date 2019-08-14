العثور على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه.. ومصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن عثرت على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه تم تشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ من سلاحه الشخصي؛ ما تسبب في وفاته.

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