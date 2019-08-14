النيابة تحيل الهيروين المضبوط بحوزة محاسبين بالطالبية إلى المعمل الكيميائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعرض كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة محاسبين في الطالبية على المعمل الكيماوي؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمها للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، فضلاً عن تحريات المباحث حول الواقعة.
وألقت مباحث الجيزة القبض على محاسبين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالطالبية، وضبط بحوزتهما 350 جرامًا من مخدر الهيروين، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى إتجار محاسبين بالمواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة لهما، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما 350 جرام من مخدر الهيروين، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.
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