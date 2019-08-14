"العثور على جثة تاجر دواجن وضبط تشكيل تخصص في الاتجار بالمخدرات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تنفيذ 5859 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 255 محكوم عليهم، و15 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 255 محكومًا عليهم بإجمالي 5859 أحكام منفذة، 879 حكمًا جزئيًا و241 حكمًا مستأنف، وتحصيل 4482 جنيهًا غرامات، وتحرير 249 مخالفة.

"أمن العاصمة": سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عناصر إجرامية بمنطقة التبين، بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تمكن المقدم محمد بكري رئيس مباحث التبين والرائد محمد سامي معاون المباحث، أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط " 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، حال استقلال اثنين منهم سيارة ملاكي، وقيام الثالث بسحبها باستخدام سيارة ميكروباص ملكه.

"المرور": تحرير4930 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4930 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور علـى قائدي السيارات، وضبـط المخالفيـن منهم، وأسفـرت جهـودهـا خلال 24 ساعة عن ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة 4930 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

بتهمة الاتجار في السلاح والمخدرات.. سقوط عناصر إجرامية خلال حملة أمنية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدة قضايا في منطقة الجيزة، تنوعت بين الاتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية.

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وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط (محاسب بشركة مستلزمات طبية، له معلومات جنائية مسجلة، ومحاسب بشركة نقل)؛ لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي مستخدمان سيارة ملاكي في عملية النقل والترويج، وضبط بحوزة المتهمين على، 36 لفافة لمخدر الهيروين، وزنت 350 جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وفاة مواطن تصادف استقلاله قطار أثناء مشاجرة بين 7 أشخاص في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط مرتكبي واقعة وفاة أحد المواطنين تصادف استقلاله القطار، بمحافظة المنيا على خلفية مشاجرة بين طرفين.

كانت مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات، بوصول أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز سمالوط شرق، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة شديدة خلف الأذن اليمنى، وما قرره شقيقه "عامل، مقيم بدائرة المركز" أنه حال استقلالهما أحد القطارات وتوقفه بمحطة سكك حديد "بنى مزار"، فوجئا بقيام بعض الأشخاص بالتراشق بالحجارة على رصيف المحطة، أصابت إحداها شقيقه حال جلوسه بالقطار وبنقله للمستشفى، توفى عقب وصوله.

بينهم 4 يحملون جنسية عربية.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 5 أشخاص، تخصصوا في ترويج المخدرات، في منطقة أكتوبر بالجيزة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وآخر له معلومات جنائية، اتخذوا منطقة أكتوبر لترويج مخدري الحشيش والآيس.

العثور على جثة تاجر دواجن في ترعة بسوهاج

عثر أهالي قرية كوم الحامض التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية في الترعة، وتبين أنها تخص تاجر دواجن.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطاراً من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بالعثور على جثة طافية في ترعة السوهاجية بناحية كوم الحامض دائرة المركز.

في ثالث أيام عيد الأضحى.. انتظام حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، انتظامًا بحركة المرور، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.