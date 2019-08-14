محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، الثلاثاء، أن شركة فيسبوك تعاقدت مع موظفين من أجل تفريغ نص الرسائل الصوتية في تطبيقاتها المختلفة.
وقال موظفون تعاقدت معهم فيسبوك من أجل هذه المهمة، دون الإفصاح عن هويتهم خوفا من الفصل، إن الموظفين الذين عملوا لم يتم إخبارهم بماهية التسجيلات أو كيفية الحصول عليها "فقط فرغوها".
وأضافوا أنهم يستمعون إلى الرسائل عبر فيسبوك، ولكنهم لا يعلمون أسباب قيامهم بهذه المهمة.
أكدت شركة فيسبوك أنها كانت تقوم بتفريغ الرسائل الصوتية لعملائها، مضيفة بحسب بلومبرج أنه لم تعد تفعل ذلك. وتابعت الثلاثاء "مثل آبل وجوجل، أوقفنا عملية مراجعة التسجيلات باستخدام العنصر البشري منذ أكثر من أسبوع".
وأضافت أن المستخدمين الذين كانوا يتضررون من الأمر، كان بإمكانهم تحديد خيار تشفير المحادثات الصوتية في تطبيق الماسنجر الخاص بفيسبوك.
كانت خاصية السماح لعملاء ماسنجر فيسبوك بتخزين أو تشفير رسائلهم الصوتية، متاحا منذ 2015.
وكانت شركات مثل أمازون وآبل تعرضت لهجوم كبير بسبب جمع التسجيلات الصوتية من مستخدميها، على اعتبار أن هذا الإجراء انتهاك للخصوصية.
كشفت بلومبرج في ابريل الماضي أن أمازون امتلكت فريقًا يتكون من عشرات الآلاف من الأشخاص من أجل الاستماع إلى تسجيلات صوتية متعلقة بالعملاء، بهدف تحسين جودة الخدمة، وهو الأمر الذي كانت تقوم به شركة آبل أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج تكشف تفريغ فيسبوك لرسائل المستخدمين الصوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.