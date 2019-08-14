دعوى قضائية لمنع ابن الرئيس البرازيلي من شغل منصب سفير في واشنطن

وكالات- أقام مدّعون اتحاديون في البرازيل دعوى قضائية أمس الاثنين 12 أوت 2019 طلبوا فيها منع إدواردو ابن الرئيس اليميني جايير بولسونارو من شغل منصب سفير البلاد في الولايات المتحدة لعدم تمتعه بالخبرة الدبلوماسية.

وطلب مكتب المدعي العام من محكمة في برازيليا الحكم بأن تكون لدى غير الدبلوماسيين المرشحين لمناصب دبلوماسية خبرة في الشؤون الدولية وأن يكونوا خدموا بلادهم في الخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

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ويسعى نواب المعارضة أيضا لمنع إدواردو من شغل منصب سفير البرازيل في واشنطن وتقدموا بمشروع قانون يمنع المحاباة في تقلد الوظائف العامة.

ودافع بولسونارو الذي تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تقلده المنصب في يناير كانون الثاني عن تعيين ابنه قائلا إن إدواردو صديق لأسرة ترامب وإن ذلك سيساعد في تحسين العلاقات بين البلدين.