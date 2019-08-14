وكالات- أقام مدّعون اتحاديون في البرازيل دعوى قضائية أمس الاثنين 12 أوت 2019 طلبوا فيها منع إدواردو ابن الرئيس اليميني جايير بولسونارو من شغل منصب سفير البلاد في الولايات المتحدة لعدم تمتعه بالخبرة الدبلوماسية.
وطلب مكتب المدعي العام من محكمة في برازيليا الحكم بأن تكون لدى غير الدبلوماسيين المرشحين لمناصب دبلوماسية خبرة في الشؤون الدولية وأن يكونوا خدموا بلادهم في الخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ويسعى نواب المعارضة أيضا لمنع إدواردو من شغل منصب سفير البرازيل في واشنطن وتقدموا بمشروع قانون يمنع المحاباة في تقلد الوظائف العامة.
ودافع بولسونارو الذي تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تقلده المنصب في يناير كانون الثاني عن تعيين ابنه قائلا إن إدواردو صديق لأسرة ترامب وإن ذلك سيساعد في تحسين العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية لمنع ابن الرئيس البرازيلي من شغل منصب سفير في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.