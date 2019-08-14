ألف سلة غذائية للمتضررين من السيول بالحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1000 سلة غذائية تزن 74 طنا للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 1200 أسرة بواقع 7200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكارثة السيول في محافظة الحديدة.

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع الأضاحي لعام 1440 في الجمهورية اللبنانية.

وجرى توزيع 770 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية في مدينتي طرابلس والبقاع.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.