ألف سلة غذائية للمتضررين من السيول بالحديدة

ويأتي ذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكارثة السيول في محافظة الحديدة.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع الأضاحي لعام 1440 في الجمهورية اللبنانية.
وجرى توزيع 770 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية في مدينتي طرابلس والبقاع.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.
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