التحالف: طائرة حوثية مسيرة تضرب مدنيين في عمران

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت أمس من صنعاء طائرة بدون طيار «مفخخة» في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

تضليل القبائل اليمنية

وأكد أن استمرار الميليشيا في دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف، بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيا ونظام إيران.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إعلام حوثي مضلل

على صعيد آخر، أكد العقيد الركن تركي المالكي، أن انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعوماً من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات الميليشيا الإرهابية التي تستخدم إعلامها المضلل وأذرعها الخفية لتسويق الأوهام، لافتاً إلى الانتصارات الحقيقية والفعلية التي حققها الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف، لتحرير الأراضي اليمنية واستعادة الدولة اليمنية من الميليشيا الإرهابية،ـ التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية.

الكذب والترويج للأوهام

وبين العقيد المالكي أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه الميليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، ما أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.

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انتهاكات الميليشيات بحق الشعب اليمني

تسويق الطائفية والعنصرية

القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري

تخزين الأسلحة بالأحياء السكنية

التهميش الاجتماعي لأبناء اليمن

إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها العشوائي على المدنيين

استخدام المدنيين كدروع بشرية وتصفية القيادات

تضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في المعارك