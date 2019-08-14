كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد مجددا بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده ستنسحب من منظمة التجارة العالمية إذا اضطرت لذلك، ولم تتحسن الظروف.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء خلال كلمة أمام حشد في بنسلفانيا "سنغادر إذا اضطررنا إلى ذلك"، مضيفا "نعلم أنهم يضغطون علينا منذ سنوات، لكن هذا لن يحد مجددا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها ترامب تهديدات بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن بلاده تعامل بطريقة غير عادلة.

وفي العام الماضي، قال ترامب في تصريحات إن "نظمة التجارة العالمية قد أسست "لإفادة الجميع، فيما عدا نحن"، مضيفا: "نحن نخسر تقريبا جميع الدعاوى التي رفعناها في منظمة التجارة العالمية".