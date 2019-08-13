السعودية: لا أوبئة في موسم الحج الحالي و1.6 مليون استفادوا من خدمات علاجية

أعلنت السعودية، الیوم الثلاثاء، خلو موسم حج العام الحالي من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة.

وقال وزیر الصحة السعودي توفیق الربیعة في بيان صحفي إن الوزارة استعدت مبكرا لحج ھذا العام وأصدرت التوصیات الصحیة ونشرتھا على موقعھا الإلكتروني فضلا عن توزیعھا على جمیع سفارات وبعثات الحج في الدول التي یفد منھا الحجاج.

وأضاف أن الوزارة طبقت في حج ھذا العام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحیة والأمراض الوبائیة، مشیرا إلى استفادة اكثر من 6ر1 ملیون حاج من الخدمات الوقائیة والاسعافیة في المنافذ الصحیة التي جھزتھا الوزارة ھذا العام.

وتابع أن مبادرة “طریق مكة” تم فیھا تنفیذ الاجراءات الوقائیة في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، مشیرا إلى ان ھذه المبادرة احدثت “نقلة نوعیة” في الالتزام بالاشتراطات الصحیة، إذ بلغت التغطیة بلقاحي الحمى الشوكیة والإنفلونزا للحجاج القادمین عن طریق المبادرة ما نسبة 100 في المائة.

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وذكر الربیعة أن الوزارة أطلقت ایضا ھذا العام لأول مرة تقنیة “الروبوت الآلي للاستشارات الطبیة” التي تتیح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاریین في تخصصات دقیقة عن بعد كما وفرت الصحة أجھزة الترجمة الآلیة ل120 لغة في المستشفیات ومراكز الرعایة الأولیة.

وأشار إلى أن عدد المستشفیات التي وفرتھا الوزارة لخدمة ضیوف الرحمن بلغ 25 مستشفى بسعة خمسة آلاف سریر و142 مركزا للرعایة الأولیة إضافة إلى العیادات المتنقلة والمستشفى المیداني.

وكان خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد الحجاج هذا العام بلغ مليونين و 489 ألف حاج وحاجة.