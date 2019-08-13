فوز صعب على سالونيك اليوناني.. زياش يقرب أجاكس من مجموعات دوري الأبطال

قاد النجم المغربي حكيم زياش، فريقه أجاكس أمستردام الهولندي، إلى التأهل لدور ما قبل جموعات عصبة الأبطال الأبطال الأروبية، وذلك بعد أن انتصار على فريق باوك سالونيك اليوناني، في المباراة التي جمعت بينما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “يوهان كرويف آرينا” في العاصمة الهولندية، أمستردام، عن الدور الثالث التمهيدي.

وعلى الرغم من تخلف زملاء زياش ونصير المزراي، بهدف دون رد، منذ الدقيقة 20، إلا أن فريقه سيتمكن من إنهاء الشوط الأول بالتعادل، بهدف وقعه دوزان تاديتش، من نقطة الجزاء، مع العلم أن نفس اللاعب، أضاع ضربة جزاء، في الدقيقة 31.

الفريق الهولندي، سيضيف ثاني الأهداف، في الجولة الثانية، من رأسية الأرجنتيني تاغليافينكو، الذي تلقى لركنية نفذها حكيم زياش، قبل أن يعود الصربي تاديتش، ليظيف ثالث الأهداف، من رضبة الجزاء ايضا.

الفريق اليوناني، ذلل الفارق بهدف ثاني، غير أنه لم يكن كافيا ليعود في المباراة، بحكم أن مباراة الذهاب في اليونان، كانت قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

ليتأهل بذلك الفريق الهولندي، لدور ما قبل المجموعات المجموعات.