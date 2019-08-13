بعد التأهل لربع نهائي أبطال آسيا.. حمد الله يحصل على 70 ألف ريال سعودي

حصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، على مكافأة مالية بعد قيادته فريقه لاقتناص بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه أمس الاثنين، على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لاثنين.

وخصص عبد الرحمان الحلافي المشرف العام بنادي النصر السعودي، منحة مالية قدرها 70 ألف ريال سعودي لكل لاعب بالفريق، نظير نجاحهم في تحقيق التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية.

وساهم حمد الله بشكل فعال في بلوغ فريقه ربع النهائي، على مدار المباراتين، حيث سجل هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، قبل أن يواصل تألقه في مواجهة العودة أمس، بتسجيله هدف وتقديم تمريرة حاسمة لهدف آخر.

يذكر أن النصر سيواجه في الدور المقبل، نادي السد القطري المتأهل اليوم الثلاثاء، على حساب مواطنه الدحيل بعد أن فاز عليه بأربعة أهداف لاثنين في مجموع المباراتين، علما أن لقاء الذهاب سيقام في 27 من الشهر الجاري، بينما تُلعب مباراة الإياب يوم 17 شتنبر القادم.