مقتل عنصر بالحشد العشائري واصابة اخر بنيران قناص في الطارمية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عنصرا بالحشد العشائري قتل واصيب آخر بنيران قناص في الطارمية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قناصا مجهول الهوية اطلق النار على سيطرة تابعة للحشد العشائري في منطقة المشاهدة بقضاء الطارمية شمال بغداد، ما ادى الى مقتل احد عناصرها واصابة اخر بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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