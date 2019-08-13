رئيس الأمة الكويتي: السعودية هي العمود الفقري للمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الثلاثاء، العلاقات بين بلاده والسعودية بأنها "مميزة وخاصة"، مؤكدا أن الرياض "عمود فقري" للمنطقة.

وأكد الغانم، خلال لقاء خاص مع قناة الإخبارية السعودية، أن "كل ما يمس السعودية يمس الكويت بشكل مباشر".

وشدد على أن "السعودية هي العمود الفقري لهذه المنطقة بالكامل"، مقدما الشكر إلى السعودية على كل ما قدمته إلى حجاج بيت الله الحرام.

Advertisements

وأشار إلى أن مجلس التنسيق السعودي الكويتي هو عمل إجرائي، مبينا أن التنسيق قائم بكل القطاعات بين البلدين.

ولفت إلى أن مشاركة الكويت في عاصفة الحزم "واجب علينا وليس فضلا منا "، معربا عن أمله أن تنتهي الحرب في اليمن بأسرع شكل ممكن وتعود الشرعية إلى البلاد.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وقضية شرعية بالمقام الأول، ملمحا إلى أنه يتعين تصويب "سهامنا تجاه العدو وليس إلى بعضنا البعض".